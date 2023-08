Basic dopo Aston Villa - Lazio 3-0: "Risultato pesante"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ASTON VILLA LAZIO BASIC INTERVISTA - Al termine dell’amichevole tra Aston Villa e Lazio ha parlato Toma Basic. Il centrocampista biancoceleste ha detto la sua sulla prima sconfitta dei biancocelesti in questi test amichevoli.

Lazio, Basic: "Adesso dobbiamo pensare a recuperare e al Girona"

Per analizzare la battuta d'arresto della Lazio contro l'Aston Villa, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto Toma Basic:

Su cosa è mancato

"Quasi tutto. È un risultato pesante per noi. Non dobbiamo essere nervosi o tristi perché sappiamo che le preparazioni sono così. Sembravamo stanchi e lo siamo, so che si dice così sempre che il ritiro è pesante però è vero. Dobbiamo imparare qualcosa da questa partita, dobbiamo stare uniti".

Su quando si vedrà il vero Basic

"È la terza stagione per me, non voglio più parlare tanto. Voglio dimostrare sul campo. Sono a disposizione e voglio dare il massimo, il gruppo è convinto di ciò che vuole il mister. Sono a disposizione e voglio dare di più".

Sul suo stato attuale di forma

"Ho giocato 90 minuti che non è facile. Sono qui e tutti possiamo crescere e lo faremo. Dobbiamo pensare a recuperare bene e pensare al Girona".