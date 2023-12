Invasione di tifosi biancocelesti a Madrid, il dato sui biglietti venduti

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATLETICO MADRID LAZIO BIGLIETTI- Tra poche ore la Lazio scenderà in campo al Civitas Metropolitano per sfidare l'Atletico Madrid. I biancocelesti sono chiamati a mettere in campo la propria miglior versione per impensierire i giocatori del Cholo Simeone. I tifosi però non lasciano la squadra neanche in trasferta e sono pronti ad invadere Madrid. Ecco il dato sul biglietti venduti nel settore ospiti.

Il dato dei laziali presenti a Madrid

La partita che andrà in scena al Civitas Metropolitano, è importantissima per il destino del girone E di Uefa Champions League. Lazio e Atletico si sfideranno per il primato del girone. Negli altri gironi sono prime tutte le big d'Europa e passare agli ottavi come primi potrebbe permettere alla Lazio di evitare squadre molto ostiche come Bayern, Manchester City e Real Madrid. I tifosi laziali però sono pronti a dare il loro supporto alla squadra anche lontano da casa, sono infatti previsti 3.370 persone in arrivo a Madrid in vista della partita di Mercoledì 13 Dicembre.