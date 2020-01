Tempo di lettura: < 1 minuto

MELFI VULTUR RIONERO – Pagina buia nel mondo del calcio. Oggi in Basilicata un’auto con a bordo tre ultras del Melfi ha investito e ucciso un tifoso del Vultur Rionero, ferendone un altro. I tre sono stati fermati dalla polizia.

L’incidente

Come ha riportato il TgR Rai della Basilicata, i due gruppi di tifosi sono entrati a contatto verso l’ora di pranzo. Sul posto è intervenuta la polizia insieme al 118. Si indaga sulle dinamiche per capire quali circostanze abbiano portato all’incidente e alla conseguente morte del tifoso del Vultur. La vittima aveva 33 anni e si presuppone che la tragedia sia dovuta alla rivalità tra le due tifoserie. I tre tifosi del Melfi, a bordo di una Fiat Punto, sono stati poi portati in questura per essere sottoposti ad un interrogatorio. Da quel che emerge sembrerebbe che sia stato ritrovato anche un tirapugni sul luogo incriminato. Al momento, gli agenti stanno cercando di stabilire se già in precedenza tra le due tifoserie ci fossero stati ulteriori scontri prima di quello mortale avvenuto sulla statale Potenza-Melfi in un’area di servizio.