BERGOMI LAZIO – La cavalcata della Lazio in campionato è stata interrotta bruscamente solo da cause di forza maggiore. Prima del lockdown, i biancocelesti stavano vivendo un momento di forma straordinario che ormai durava da diversi mesi. Le prestazioni di squadra valgono tutt’ora il secondo posto in Serie A, dietro solo alla Juventus che comunque dista solo un punto. Di questo ha parlato Beppe Bergomi a Club di Sky Sport. Ecco le sue parole.

La voglia della Lazio di ripartire

“Ripartire per la Lazio può essere difficile, ma hanno tenuto un focus importante sull’obiettivo. Sono quelli che hanno sempre spinto per la ripresa degli allenamenti, hanno tenuto tutti i giocatori a Roma, anche quelli stranieri. Saranno pronti per ripartire e non dimentichiamoci che nei primi 20 minuti delle ultime partite la Lazio dava 2-0 a tutti perché era in forma strepitosa”.

