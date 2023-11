OCCHIO AL FISCHIETTO - Bologna-Lazio affidata a La Penna

Tempo di lettura: < 1 minuto

BOLOGNA LAZIO ARBITRO LA PENNA- Ecco l'arbitro di Bologna Lazio! A dirigere l'incontro dello stadio Dall'Ara, valido per l'undicesima giornata della Serie A 2023/24, sarà l'arbitro Federico La Penna, della sezione di Roma. Il fischietto sarà coadiuvato dai signori Rossi e Moro come Assistenti e dal signor Ghersini come IV Uomo. A V.A.R. e A.V.A.R. rispettivamente i signori Serra e Di Vuolo.

Bologna - Lazio , l'arbitro La Penna e la sua squadra

Arbitro: sig. La Penna.

Assistenti: signori Rossi-Moro.

IV Uomo: sig. Ghersini.

V.A.R.: sig. Serra.

A.V.A.R.: sig. Di Vuolo.

I precedenti tra La Penna e la Lazio

Il signor La Penna è alla prima direzione arbitrale alla Lazio. Ben 13 volte, invece, il direttore e il Bologna hanno incrociato la propria strada ben 13 volte: 2 vittorie felsinee, 3 pareggi e 7 sconfitte.

Martino Cardani