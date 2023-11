Cucchi: "La Lazio non gioca male, ma è leggera"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CUCCHI BOLOGNA LAZIO - Bologna - Lazio è finita in archivio con il risultato di 1-0. Sono bastati trentacinque secondi alla squadra di Thiago Motta per avere la meglio dei biancocelesti. Dopo il gol di Ferguson, Immobile e compagni non sono riusciti a reagire lasciando ai rossoblù strada spianata verso la vittoria. Di questo e tanto altro, ha parlato Riccardo Cucchi nel suo consueto post su X (già Twitter).

Bologna - Lazio, l'analisi di Riccardo Cucchi

"La Lazio migliore nel primo tempo. Ma un solo tiro nello specchio della porta dice di una vera difficoltà della squadra di Sarri. La Lazio non gioca male. Ma è troppo leggera. 10° risultato utile consecutivo per il Bologna. Zirkee giocatore interessante".