Sarri: "Immobile deve trovare continuità. Dalla Lazio mi aspetto..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

BOLOGNA LAZIO SARRI INTERVISTA - A pochi minuti dall'inizio di Bologna - Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato dell'imminente sfida ai microfoni di Sky.

Bologna - Lazio, le parole di Sarri nel pre partita

"Bisogna tenere in conto la partita, che è difficilissima, contro una squadra forte e organizzata e con un allenatore di grande livello. La squadra non perde da tre mesi. Mi aspetto una partita tosta e mi aspetto che la squadra sia all'altezza".



Le scelte

"Non so chi ha detto che Romagnoli non è al meglio, lui sta bene. Mi sembra che i recuperi siano stati buoni. Andiamo alle scelte in base alla situazione dei giocatori il giorno prima della partita senza fare previsioni".



Immobile

"In questo momento l'obiettivo è di trovare continuità in allenamento. Vediamo se stasera c'è bisogno di mettete altri minuti addosso. L'obiettivo ora è di allenarsi con continuità".