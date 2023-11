Thiago Motta: "Non ho avuto difficoltà con Sarri, ma con la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

BOLOGNA LAZIO THIAGO MOTTA INTERVISTA - Manca sempre meno a Bologna - Lazio! Nel pre partita del match Thiago Motta ha parlato a Sky , dicendo le sue impressioni sulla sfida.

Bologna - Lazio, le parole di Thiago Motta nel pre partita

"È uno stimolo perché è una partita, che noi affrontiamo sempre allo stesso modo, aldilà dell'avversaria. Giocare una partita è un qualcosa di molto bello e dobbiamo farlo al nostro modo, dando sempre il massimo".



Momento di forma

"Sono momenti. La stagione è lunga, ci sono momenti in cui la squadra sta bene. Tutto quello fatto fino ad ora è fantastico, ma è passato dobbiamo pensare a oggi. Affrontiamo la Lazio, una squadra forte e la affronteremo dando il nostro meglio".



Difficoltà con Sarri

"Non ho avuto difficoltà con Sarri, ma con la Lazio. Io e Sarri non entriamo in campo, la Lazio è sempre stata forte e oggi abbiamo l'opportunità di affrontarla pensando di fare una grande prestazione".



Saelemakers

"È un ragazzo che si è inserito molto bene. Può ricoprire diversi ruoli. È chiaro che con il tempo capirà dove fare la giocata in più o cercare la giocata diversa che possa mettere il compagno in porta. Deve giocare semplice e facile, così combinerà meglio con i suoi compagni".