BOLOGNA LAZIO MIHAJLOVIC – Al “Dall’Ara”, alle 15, va in scena l’incontro tra Bologna e Lazio, valevole per la settima giornata di Serie A. Una gara importante per i biancocelesti, che vogliono trovare continuità, ma anche per i padroni di casa, pronti a riscattare il solo punto nelle ultime tre uscite. Da una parte Inzaghi, dall’altra, con molte probabilità, il guerriero Sinisa Mihajlovic.

Ultimi esami e poi panchina

Come riporta il sito de La Gazzetta dello Sport, infatti, ieri il tecnico rossoblu ha comunicato ai suoi ragazzi che vuole essere in panchina. In mattinata lo staff medico del Sant’Orsola effettuerà gli ultimi esami sul mister e poi deciderà se dare il via libera per andare allo stadio. Medesima procedura delle altre due presenze del tecnico serbo in panchina. Quanto visto con Spal e Verona si ripeterà con molte probabilità anche oggi e, come promesso dallo stesso Mihajlovic, non sarà un altro caso isolato.