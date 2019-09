BUDONI LAZIO – La Lazio nelle prime due giornate di campionato, ha conquistato una vittoria ed un pareggio rispettivamente contro Sampdoria e Roma. L’ex portiere biancoceleste Budoni, si è espresso su questo inizio di stagione. Queste le sue parole, rilasciate al canale ufficiale dei capitolini.

Mercato mirato

“La partenza della Lazio è stata buona. La società ha fatto un mercato mirato per colmare le lacune passate. Sono arrivati anche calciatori di prospettiva, sui quali si potrà puntare nel corso della stagione. Manca forse un altro attaccante, ma è stato un mercato differente dal passato, con pochi giocatori appetibili. Lamentarsi dopo queste due partite ha poco senso: la partita contro la Sampdoria è stata vinta dominando, mentre contro la Roma è mancata solamente la vittoria”.

Giudizi

“I giudizi cambiano sempre in base all’umore, serve coerenza. Inzaghi ha mostrato ancora una volta di puntare sul gioco, la squadra ha giocato a viso aperto, le manca ancora solamente il colpo del ko per chiudere le partite. Lavorerà su questo. Anche lo scorso anno era mancato in alcune partite. Ha i giocatori giusti, bisogna solo credere di più nelle proprie possibilità”.