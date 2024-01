Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SARRI SOCIAL – Non è un giorno come gli altri oggi in casa Lazio, oggi, 10 gennaio 2024, si gioca il derby di Coppa Italia, ma non solo: Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri compie oggi 64 anni. Su Instagram sono ovviamente arrivati gli auguri della società.

Il post della Lazio per Sarri