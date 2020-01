Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA PELLEGRINI – Domenica sera, la Lazio ha pareggiato contro la Roma per 1-1 nel derby valido per la 23esima giornata di Serie A. Il centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini, è tornato a parlare così del match ai microfoni del canale ufficiale della squadra allenata da Fonseca.



Le parole di Pellegrini sul derby

“Abbiamo preparato un bel derby al livello tecnico, tattico e mentale. Per tutte le occasioni che abbiamo creato pareggiare è stato come perdere due partite, non una. Il bello di questa squadra è che si parla poco e si fa tanto. Siamo un gruppo unito e cerchiamo di migliorare. Sicuramente dobbiamo fare qualche gol in più e ci lavoriamo tutti i giorni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.