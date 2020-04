Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO HAGI – Pare sempre più concreto l’accostamento di Hagi jr alla Lazio. Il calciomercato non dorme mai e non si ferma neanche difronte all’emergenza Coronavirus. Lo sa bene Igli Tare che ha già avviato i primi contatti con il giocatore in forza al Rangers. Il calciatore però è di proprietà del Genk e la squadra di Glasgow vorrebbe prima riscattare i suo cartellino per poi cederlo alla Lazio per una cifra vicina ai 10 milioni. In questo modo, riporta il Corriere dello Sport, si assicurerebbero una buona plusvalenza sul giovane trequartista.

Capitolo difesa: primo obiettivo Coates

Anche per quanto riguarda la difesa c’è un nome che orbita intorno alla Lazio da qualche giorno. Si tratta del difensore uruguaiano Coates dello Sporting Lisbona. Il giocatore stesso ha aperto ad un possibile trasferimento in casa biancoceleste, che necessita di fare qualche cambiamento nel reparto arretrato. Tare guarda anche altri profili. Piace Kumbulla del Verona che rappresenterebbe un’ottima alternativa a Radu sulla sinistra, ma sull’albanese pare forte l’interesse anche dell’Inter che ha già avviato i primi contatti. C’è sempre Alessio Romagnoli, un pupillo di Simone Inzaghi che lo accoglierebbe a braccia aperte. Anche lì bisognerà aspettare l’evolversi della situazione, con il Milan intenzionato a rinnovargli il contratto.

