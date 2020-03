Tempo di lettura: < 1 minuto

MILAN BONAVENTURA LAZIO CALCIOMERCATO – Il calciomercato non dorme mai. In un periodo di stallo per il calcio italiano, che si sta allargando a tutta l’Europa, a tenere banco sono le voci di mercato. Per la Lazio un nome che si fa interessante è quello di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista del Milan è infatti in scadenza con i rossoneri e le possibilità che rinnovi non sembrano molte. Come riporta il Corriere dello Sport Mino Raiola, agente del giocatore, si sta già guardando intorno e avrebbe proposto il suo assistito ad alcune società tra cui i biancocelesti. C’è però da superare la concorrenza del Napoli, con Gattuso che sarebbe molto felice di riabbracciare il numero 5 ed averlo di nuovo a disposizione. Tare e Lotito intanto sondano il terreno, in attesa anche di capire il futuro di Marco Parolo, ma l’arrivo dell’ex Atalanta a parametro zero sarebbe davvero un ottimo affare.

