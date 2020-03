Tempo di lettura: < 1 minuto

BUNDESLIGA HANNOVER CORONAVIRUS – Continua ad allargarsi a macchia d’olio il coronavirus, anche nel mondo del calcio. Dopo il primo match rinviato in Premier League e la partita della Roma in Europa League a serio rischio, anche la Germania deve fare i conti con il COVID-19. Il calciatore Timo Hubers dell’Hannover, militante nella Zweite Liga (Serie B tedesca), è risultato infatti positivo ed è ora in isolamento. Lo ha rivelato lo stesso club tramite i propri canali social annunciando che tutta la squadra ora verrà controllata. Ecco il comunicato.

Il comunicato dell’Hannover

“Timo Hubers è risultato positivo al Coronavirus. I compagni di squadra sono testati per precauzione. Si presume che Hübers sia stato infettato durante un evento a Hildesheim sabato scorso. Dal momento che il 23enne non ha avuto contatti con i suoi compagni di squadra dal momento dell’infezione, che è stata localizzata con precisione, non si può presumere che i compagni di squadra si siano infettati da lui. Tuttavia, stiamo agendo in modo responsabile e l’intera squadra, gli allenatori e il personale sono testati per il virus in via precauzionale”.

#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. 👇 #NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/MBVQOdDnI1 — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

