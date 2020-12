Tempo di lettura: < 1 minuto

REINA SOCIAL – Il campionato di Serie A è nella consueta pausa natalizia ma nonostante ciò alcuni giocatori non smettono di allenarsi. Tra di essi c’è il portiere della Lazio Pepe Reina. L’estremo difensore ex Liverpool ha pubblicato sul suo account Instagram una storia dove viene inquadrata la sua palestra personale. Il numero 25 biancoceleste vuole mantenersi in forma in vista della ripresa del campionato.

Il post di Reina

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.