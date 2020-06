Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO – Uno dei punti di forza del progetto portato avanti da Claudio Lotito e Igli Tare è senza dubbio il settore giovanile. La Lazio negli ultimi anni ha pescato dai campionati Primavera alcuni talenti che poi sono tornati utili alla causa della prima squadra. Notizia di oggi è l’interessamento per il classe 2004, Rovaldo Ahmetaj in forza all’Accademia Calcio Roma. Nella stagione appena conclusa il giovane, nel campionato Under 16 Elite, aveva segnato 8 reti fino allo stop delle attività a causa dell’emergenza Covid-19.

