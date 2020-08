Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO KUMBULLA – La Lazio sta cercando rinforzi per potersi giocare al meglio la prossima stagione. I biancocelesti saranno impegnati nella Champions League, competizione dalla quale mancano da 13 anni. Uno dei reparti che necessita un rinnovamento è sicuramente la difesa. Infatti i titolari Acerbi, Luiz Felipe e Radu hanno bisogno di un ricambio di pari livello che possa permettergli di rifiatare.

Calciomercato Lazio, nuovo tentativo per Kumbulla

L’obiettivo numero uno della Lazio per il reparto difensivo è Marash Kumbulla. Il difensore albanese vuole i biancocelesti, ma Claudio Lotito non riesce ad accontentare le richieste del presidente del Verona Maurizio Setti. Come riporta il Corriere dello Sport, il club biancoceleste ha sferrato un ultimo assalto, intensificando i contatti con i gialloblu e alzando l’offerta iniziale che prevedeva 17 milioni più il cartellino di André Anderson. La proposta dell’Inter di 23 milioni rimane superiore, ma l’interesse dei nerazzurri per Milenkovic, difensore della Fiorentina, lascia ancora qualche speranza alla Lazio di accaparrarsi il giovane talento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.