Calciomercato Lazio, per la mediana piace Basic

CALCIOMERCATO LAZIO BASIC – Continua la ricerca di un mediano per la Lazio. Nelle ultime ore sembra essere spuntato Toma Basic, giocatore croato in forza al Bordeaux. Come riporta Il Corriere dello Sport, il giocatore è abile nel giocare in un centrocampo a due nel 4-2-3-1 e all’occorrenza anche a tre. Il centrocampista è in scadenza nel 2022 con il club francese ed il costo del cartellino è meno proibitivo rispetto a quello di Loftus-Cheek. Non è da escludere, però, che i colpi a centrocampo possano essere due.