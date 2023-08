Calciomercato Lazio, le prossime uscite: Cancellieri, Akpa Akpro e Maximiano

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO USCITE- La Lazio, come riportato da Il Messaggero, si starebbe ora concentrando sulle uscite. La sessione di calciomercato dell'estate 2023, infatti, non potrà considerarsi conclusa senza aver ceduto i giocatori considerati esuberi.

Le uscite della Lazio , verso la chiusura del calciomercato dell'estate 2023

Verso Empoli

Sempre secondo Il Messaggero sarebbero due i giocatori biancocelesti in partenza verso Empoli. Il primo dovrebbe essere Akpa Akpro, pronto a tornare in toscana dopo la più che dignitosa annata 2022/23. Il secondo, invece, sarà Cancellieri, che non ha convinto a Formello e che potrebbe beneficiare di un periodo da protagonista.

Per entrambi potrebbero spalancarsi le porte del prestito oneroso con diritto di riscatto a favore della società di Corsi. Più difficile, ma non impossibile, che possano rientrare nella trattativa che potrebbe portare Fazzini alle corte di Maurizio Sarri.

Colpo di scena: Maximiano

Non finisce la telenovela Luis Maximiano. Dopo che l'Almeria pareva aver abbandonato definitivamente la pista che porta al portiere portoghese, nelle ultime ore ci sarebbe stata una clamorosa riapertura. L'estremo difensore apprezza la destinazione, la Lazio vorrebbe piazzarlo per evitare una minusvalenza.

In stallo

Qualche giocatore da piazzare, ma al momento in stallo, c'è eccome. I nomi più importanti sono quelli di Marcos Antonio e Basic che, tra rifiuti e scarso interesse di altre squadre, rischiano di restare alla Lazio in un ruolo marginale.