Champions League Araba: vince CR7, Milinkovic miglior giocatore

CHAMPIONS LEAGUE ARABA FINALE CRISTIANO RONALDO- In Arabia è andata in scena la finale dell'Arab Cup, ovvero la Champions League Araba. A vincere la competizione è stato l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che ha battuto in finale, ai supplementari, l'Al-Hilal di Milinkovic.

Passano gli anni, restano i "vizi". E il vizio di vincere pare non voler abbandonare Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, infatti, mette in bacheca anche l'Arab Cup, dato che il suo Al-Nassr si è sbarazzato (con un po' di fatica e ai supplementari) dell'Al-Hilal di Milinkovic, che pure era andato in vantaggio.

Doppietta proprio di CR7, un gol di testa e uno di piede per garantire ai suoi la vittoria.

Con tanto di "giallo" finale: dopo essere uscito per un movimento anomalo del ginocchio, infatti, Ronaldo ha dovuto assistere alla premiazione dell'ex Lazio Milinkovic come miglior giocatore della competizione. Nonostante i suoi 6 gol (di cui 2 decisivi in finale). La faccia di CR7 non pareva essere di chi ha gradito la scelta, ma potrà consolarsi con l'ennesimo trofeo della carriera.

