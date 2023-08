Lecce-Lazio, il comunicato ufficiale sulla vendita dei biglietti

Tempo di lettura: < 1 minuto

LECCE LAZIO BIGLIETTI COMUNICATO UFFICIALE- La Lazio ha reso note sul proprio sito, tramite comunicato ufficiale, le modalità di acquisto dei biglietti per Lecce-Lazio. Ecco come i sostenitori biancocelesti potranno seguire la squadra al debutto nella Serie A 2023/34.

Lecce Lazio , info sulla vendita dei biglietti

"La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di lunedì 14 agosto, verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Serie A Lecce-Lazio in programma domenica 20 agosto alle ore 20:45, presso lo stadio comunale Ettore Giardiniero di Lecce.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ONLINE tramite il circuito Vivaticket - si consiglia di optare per il formato digitale del biglietto da scaricare sul proprio cellulare onde evitare malfunzionamenti ai tornelli dovuti alla qualità della stampa su carta.

Punti vendita circuito Vivaticket.

Il prezzo del settore "Ospiti", (capienza 1.075 posti) è di € 19 per la tariffa intero e di € 9 per i ridotti under 14 (più diritti di prevendita). Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19:00 di sabato 19 agosto.

L’U.S. Lecce comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

Il Parcheggio Tifosi Ospiti riservato agli autobus ed ai veicoli è previsto in forma permanente all’interno dell’area prospiciente la porta N. 7 (Distinti Sud /Est / settore Ospiti).

Richiesta accrediti diversamente abili:

Accrediti Diversamente Abili (uslecce.it)

Per ulteriori informazioni e per prendere nota del regolamento d’uso dello stadio: Stadio Comunale Ettore Giardiniero (uslecce.it)".