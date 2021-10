Calciomercato, le voci dall’Argentina: la Lazio interessata ad Angileri

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO ANGILERI – É appena cominciata la stagione, ma il calciomercato é sempre un argomento di attualitá. Come infatti riporta uno dei maggiori giornali argentini, El Crack Deportivo, la Lazio, dopo l’interesse di quest’estate, sarebbe ritornata a guardare con attenzione alle prestazioni di Fabrizio Angileri. Infatti il terzino sinistro é rimasto al River Plate solamente sotto richiesta esplicita di Marcelo Gallardo, allenatore dei biancorossi di Buenos Aires. Il giornale albiceleste però in questi giorni si é sbilanciato con le seguenti parole.

La situazione di Angileri per ‘El Crack Deportivo’

Dall’Argentina dicono quindi che tra le tante squadre europee si sia fatta avanti la Lazio per l’acquisto del giocatore classe 94. A Gennaio infatti i biancocelesti potrebbero pensare seriamente al calciatore che ovviamente gradirebbe un trasferimento in Europa, anche in ottica nazionale. Infatti giocare nel Vecchio Continente vorrebbe dire essere maggiormente visibili agli occhi del ct Lionel Scaloni.

LEGGI ANCHE: Sarri e la difesa: pronta una seduta extra in vista dell’Inter