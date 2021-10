Sarri e la difesa: pronta una seduta extra in vista dell’Inter

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INTER SARRI RASSEGNA STAMPA – Se il derby aveva riacceso l’entusiasmo, facendo finalmente intravedere una squadra matura e in crescita, la brutta sconfitta di Bologna ha gettato nuova confusione sul percorso della Lazio di Sarri, mettendo nuovamente in mostra gli innumerevoli errori difensivi.

Lazio-Inter, seduta extra voluta da Sarri

Per sopperire a questo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste avrebbe convocato una seduta extra, che dovrebbe tenersi mercoledì mattina, per difesa e centrocampo, in modo tale da studiare al meglio i meccanismi in vista della gara contro l’Inter di Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE —> BERGODI: “Sarri mi piace molto, ma serve pazienza”