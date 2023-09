La MOVIOLA di Milan - Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

MILAN LAZIO MOVIOLA - Dopo la vittoria contro il Torino, la Lazio cerca continuità. La sfida è una delle più difficili: a San Siro c'è il Milan di Stefano Pioli. L'arbitro designato per questo match, valido per la settima giornata di Serie A, è Davide Massa. Analizziamo di seguito le scelte del direttore di gara e dei suoi collaboratori, attraverso la moviola del match.

Milan - Lazio, la moviola del match

Primo tempo

1' - Fischio d'inizio! È cominciata Milan - Lazio.

17' - Fallo di Giroud che frana su Guendouzi in ripartenza. Giusta la decisione di Massa, corretto non ammonire.

22' - Intervento irregolare di Guendouzi su Reijnders. Solo richiamo verbale da parte dell'arbitro, che ha usato lo stesso metro di giudizio su Adli. Decisione corretta.

25' - Quarto fallo di Adli, questa volta su Guendouzi. Errore, però, qui di Massa: il colpo irregolare è del numero 8 biancoceleste, non del 7 rossonero.

34' - Leao entra in area di rigore inseguito da Marusic. L'intervento del montenegrino, che sbilancia l'esterno rossonero, è regolare. Corretta la decisione di Massa di lasciar correre.

45' - 2 minuti di recupero.

45'+2 - Termina qui il primo tempo: 0-0 il parziale.

Secondo tempo

46' - Inizia il secondo tempo.

48' - Fallo plateale di Kjaer su Castellanos: manata in faccia da parte del difensore. Manca qui il cartellino giallo, errore dell'arbitro.

50' - Sesto fallo di Adli, questa volta su Rovella. Anche qui manca l'ammonizione.

51' - Il primo giallo del match è per Adam Marusic, che ha fermato in ritardo Theo Hernandez. Corretta qui la decisione di Massa.

58' - Altro fallo del Milan, ma ancora nessun cartellino giallo. In quest'occasione l'intervento irregolare è di Calabria su Zaccagni. Poteva starci l'ammonizione.

60' - Gol del Milan, Christian Pulisic. È tutto regolare. Filtrante di Reijnders per Leao, in gioco, e palla indietro per il numero 11, che da centro area non ha sbagliato. 1-0.

64' - Ammonizione per Romagnoli. Decisione giusta di Massa: il numero 13 è entrato nettamente in ritardo su Musah fermando un'azione pericolosa.

65' - Primo cartellino giallo per il Milan: è per Leao. Fallo tattico del portoghese, che si è aggrappato a Luis Alberto lanciato in contropiede. Ammonizione corretta.

83' - Cartellino giallo per Theo Hernandez, che ha colpito in ritardo Isaksen. Giusta la scelta di Massa.

86' - Ammonizione, corretta, anche per Mike Maignan, che ha prolungato troppo il suo rinvio dal fondo.

88' - Raddoppio del Milan. Il gol è totalmente regolare: affondo di Leao che supera tutti e appoggia in area di rigore ad Okafor, che a porta vuota non può sbagliare. 2-0.

90' - 5 minuti di recupero.

90'+5 - Finisce qui la sfida: il risultato è di 2-0 per il Milan.

Andrea Castellano