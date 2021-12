CANDREVA LAZIO SAMPDORIA NUMERI E CURIOSITÀ – Archiviata la gara contro l’Udinese, la Lazio di Maurizio Sarri si prepara ad affrontare la Sampdoria di Roberto D’Aversa. Tra i blucerchiati, reduci dalla sconfitta di Firenze, un giocatore sentirà in maniera particolare la gara contro la Lazio: Antonio Candreva, il grande ex della sfida.

Sampdoria, Candreva sfida il suo passato alla Lazio

Per Candreva la gara contro la Lazio non sarà mai una gara come tutte le altre. In quattro anni trascorsi a Roma con la maglia dei biancocelesti Candreva ha passato i momenti migliori della sua carriera. Arrivato nel gennaio del 2012 e accolto inizialmente con diffidenza per via della sua fede romanista mai smentita, l’esterno offensivo della Sampdoria ha saputo conquistare tutti i tifosi della Lazio a suon di grandi prestazioni. Resterà nella memoria di tutti i cuori biancocelesti la sua formidabile discesa sulla fascia in occasione del gol di Lulic nella finale di Coppa italia del 2013 contro la Roma e la sua capacità di segnare gol strabilianti da fuori area. Ceduto all‘Inter nell’estate del 2016 per 25 milioni di euro, l’esterno romano non ha ancora avuto modo di segnare alla sua ex squadra.

Candreva prova lo scherzo dell’ex

Nella gara contro la Lazio, in programma domenica 5 dicembre alle ore 18:00, la Sampdoria spera di ripartire dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Uno degli uomini più in forma della formazione blucerchiata continua ad essere Antonio Candreva, autore di 6 gol e 4 assit. Contro i biancocelsti, il numero 87 blucerchiato spera di fare una brutta sorpresa ai suoi ex tifosi e di far volare in alto la Sampdoria.

Simone Ambroso

Pubblicato il 3/12/2021

