Caso scommesse, forze dell'ordine a Coverciano

SCOMMESSE COVERCIANO - L'indagine aperta su Nicolò Fagioli a causa delle scommesse ha causato una reazione a catena, ricaduta ora anche su Sando Tonali e su Nicolò Zaniolo. Le forze dell'ordine ora si trovano a Coverciano proprio per questi ultimi.

Forze dell'ordine a Coverciano per Tonali e Zniolo

Una bufera mediatica si è scatenata attorno a Nicolò Fagioli a seguito della notizia riguardante le scommesse del calciatore. Le rivelazioni però, non si fermano al giocatore della Juventus. Fabrizio Corona ha rivelato il nome di altri due calciatori coinvolti: l'ex Milan Sandro Tonali e l'ex Roma Nicolò Zaniolo. Come riportato da Ansa infatti, i rappresentanti delle forze dell'ordine sono ora nella sede del ritiro della Nazionale Italiana, a Coverciano, per un colloquio con i due ragazzi.

Zaniolo e Tonali torneranno a casa: il comunicato

"La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso, anche a tutela degli stessi, di consentirne il rientro presso i rispettivi club".