LUIS SUAREZ BRIAMONTE – Prosegue la polemica legata al caso Suarez. Mentre la Guardia di Finanza sta continuando le indagini, si ipotizzano le conseguenze delle indagini. Su questo, l’ANSA ha intervistato l’avvocato Michele Briamonte, esperto di diritto sportivo. Di seguito le sue parole.

Le parole di Briamonte

“Da quello che dice il colonnello della Guardia di Finanza che ha condotto le indagini, si capisce che ci sono riscontri indiziari sulla non genuinità dell’esame. Dagli esiti della perquisizione di oggi si vedrà se ci sono altri soggetti coinvolti e in che funzione o posizione giuridica, nelle violazioni contestate. Mi sembra presto per stabilire fin da ora le estraneità di tutti i soggetti, vedi anche il giocatore o il suo entourage, occorrerà attendere le risultanze delle indagini. Sarei molto prudente prima di stabilire chi è estraneo e chi no in un indagine in pieno corso. Nessuno ha la palla di cristallo per stabilire se le responsabilità si fermino ai primi riscontri o se altri hanno concorso negli illeciti, che possono essere civili, penali, amministrativi o di diritto sportivo”.

