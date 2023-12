Le PAGELLE di Atletico - Lazio: Marusic tira indietro la gamba, sprazzi di FA7

Tempo di lettura: 2 minuti

PAGELLE ATLETICO LAZIO - Alla Lazio non riesce lo sgambetto all'Atletico Madrid. Le reti di Griezmann e Samuel Lino, una per tempo, condannano la squadra di Maurizio Sarri al secondo posto in classifica. Una posizione che le permette di qualificarsi agli ottavi di Champions League ma la pone dinanzi allo spauracchio di un sorteggio proibitivo. Di seguito le pagelle di tutti i calciatori biancocelesti a firma del nostro Daniele Izzo.

PROVEDEL 6 - È spettatore incolpevole di uno show visto e rivisto: errore individuale, palla persa, scarico al limite dell'area e gol subito.

MARUSIC 4,5 - Ogni volta che Lino lo punta, lancia in aria una monetina e prega di andare sul lato giusto. Nell'unica occasione in cui indovina, perde il successivo rimpallo e spalanca ai madrileni la via del vantaggio.

(Dal 57' LAZZARI 6 - Ha la corsa per non sfigurare dietro Lino e in parte ci riesce)

CASALE 5,5 - Non commette errori evidenti, ma nelle azioni decisive fa la figura della statuina nel presepe.

GILA 5,5 - Tante luci, ma ancora qualche ombra. Alterna chiusure da stropicciarsi gli occhi e uscite palla al piede a inutili scivolate e marcature sbagliate. La sensazione è che gli manchi sempre il centesimo per fare l'euro.

HYSAJ 5,5 - Tutto sommato vive una serata tranquilla: in confronto all'uragano Lino, Molina è una piacevole brezza marina. Tanto che la scena più forte a vederlo protagonista arriva al momento del cambio.

(Dal 69' LU. PELLEGRINI 6 - Si limita al compitino. Tanto basta per governare le offensive spagnole negli ultimi minuti)

GUENDOUZI 5,5 - Ringhia dietro a Saul per tutta la partita e prova persino a rendersi pericoloso in zona gol. Cala nella ripresa come il resto dei compagni.

VECINO 6 - Mezzala o playmaker, poco cambia. È sempre tra i migliori della Lazio. L'ultimo ad alzare bandiera bianca in una serata che ha poco da raccontare.

LUIS ALBERTO 5,5 - Manda in rotativa un giornale senza foto, in bianco e nero. L'idea c'era. Sono mancate alchimia e coordinazione con i compagni. Troppo per Sarri, che ha preferito farlo riposare in vista dell'Inter.

(Dal 63' KAMADA 5 - Chi commenta la gara lo cita poco più di tre volte in mezzora. Ma ormai non fa più notizia)

PEDRO 6 - Attacca ballando passo doble e flamenco. Difende con il coltello tra i denti. In un'ora mostra il perché è uno dei calciatori più vincenti nella storia del gioco.

(Dal 57' FELIPE ANDERSON 6,5 - Sprazzi del vero Felipe Anderson. Punta e calcia, come ai vecchi tempi. Un buon auspicio in vista del prosieguo della stagione)

IMMOBILE 5 - Motore ingolfato e parabrezza sporco. La macchina da gol gira male e Sarri lo richiama al pit-stop dopo appena un'ora.

(Dal 63' CASTELLANOS 5,5 - Una bella girata e poco più. Non ha modo di mettersi in mostra in una partita chiusa prima del suo ingresso)

ZACCAGNI 6 - Prepara l'arco e scocca. Il Metropolitano trattiene il respiro ma la freccia manca il bersaglio. Ed è un peccato, perché la serpentina con la quale aveva seminato più materassai ne ricordò una identica e altrettanto sfortunata di Cristiano Ronaldo.

ALL. SARRI 5,5 - Festeggia la qualificazione agli ottavi di Champions League ma non riesce a sgambettare Simeone. L'Atletico Madrid è squadra esperta e cinica. La sua Lazio, volenterosa e a tratti propositiva, ha tanta strada da fare. La nota dolente è l'ennesimo gol preso con la difesa schiacciata sul portiere: dovrà lavorarci.

Daniele Izzo

@danieleizzo94