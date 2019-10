CHINAGLIA RITIRO – Giorgio Chinaglia è stato uno dei calciatori più amati nella storia della Lazio. Con la maglia biancoceleste, l’ex attaccante ha disputato 246 partite siglando 122 reti e vincendo lo storico scudetto del 1973/74. Il 16 ottobre di 36 anni fa, “Long John” si ritirava dal calcio. Il club capitolino ha voluto ricordare quella giornata, attraverso una nota ufficiale.

La nota della Lazio

“Ultimo atto. Era il 16 ottobre del 1983. Allo Stadio Olimpico di Roma andava in scena il Chinaglia Day, l’incontro organizzato tra Lazio e NY Cosmos per celebrare la conclusione della carriera calcistica di Giorgio Chinaglia, autentica leggenda biancoceleste. Davanti a circa 40.000 tifosi la formazione biancoceleste sconfisse la compagine statunitense per 3-1. Giorgio Chinaglia disputò il primo tempo con la maglia dei Cosmos per poi concludere definitivamente la sua carriera da calciatore indossando la maglia della Lazio nella seconda frazione di gioco: lo stesso Chinaglia siglò al 76’ la terza rete di giornata dei biancocelesti”.