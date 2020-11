Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL CIARAPICA – Nel pomeriggio SportMediaset ha trasmesso un servizio di Roberto Ciarapica su Ciro Immobile. Il giornalista si è lasciato andare a commenti facilmente fraintendibili, tanto che poco fa lo stesso Immobile ha replicato con un duro sfogo su Instagram. Il centravanti della Lazio ha espresso tutta la sua rabbia ma, per calmare gli animi, Ciarapica ha twittato il suo pensiero sull’Immobile uomo e calciatore. Nel post si legge: “Oggi ho scritto un pezzo sul calvario di Ciro Immobile. In attesa di risposte dalle indagini sui tamponi della Lazio, ho accennato alle “difficoltà” di Immobile sul piano (anche) dell’immagine. Tutto qui. In 12anni di carriera è sempre stato IMPECCABILE. Uomo e giocatore esemplare!

