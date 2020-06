Tempo di lettura: < 1 minuto

COMMISSO INTERVISTA – All’indomani della sconfitta subita dalla Fiorentina per mano della Lazio, il presidente dei viola, Rocco Commisso, ha espresso il proprio pensiero sulla partita e sull’utilizzo del VAR. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club.

Commisso su Ribery

“Ho visto un giocatore sopra tutti gli altri, che con la maglia Viola e il numero 7 ha fatto davvero divertire me e tutti gli appassionati che amano il bel calcio”

Commisso sulla partita dell’Olimpico

“La squadra ha fatto una bella prestazione. Ho visto le immagini e sentito i commenti delle televisioni internazionali, dei siti e dei social media. Alla fine ho riscontrato molte critiche relative alla gestione arbitrale della gara”.

Commisso sul VAR

“Mi chiedo come mai, dopo diversi episodi che hanno riguardato la Fiorentina e tante altre squadre, non sia stato ancora deciso per un utilizzo più significativo e utile della tecnologia. In particolare del VAR. Come ho fatto presente già diversi mesi fa, continuo a pensare che debba essere data la possibilità alle squadre di richiamare gli arbitri all’utilizzo del VAR. In questo modo si permetterebbe a tutti di non avere dubbi e di avere la certezza che tutto sia stato giudicato nel miglior modo possibile”.

Commisso elogia la sua squadra

“La buona notizia è che ho visto una squadra in crescita e voglio fare i miei complimenti ai ragazzi. Ora l’attenzione va alla partita di mercoledì con il Sassuolo. La speranza è che ognuno ricopra al meglio il proprio ruolo, per un calcio sempre più giusto”.

