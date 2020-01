Tempo di lettura: < 1 minuto

CONFERENZA INZAGHI LAZIO NAPOLI – Vittoria numero 10 per la Lazio. Una squadra inarrestabile, senza freni, che dimostra di crederci sempre, anche quando la prestazione non è così brillante. Mister Inzaghi ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Napoli. Queste le sue parole.

La conferenza stampa di Inzaghi

Le 10 vittorie

“Fa piacere, è un bellissimo record. Abbiamo anche vinto un trofeo, bisogna fare i complimenti a questi ragazzi. Abbiamo giocato contro una grande squadra”.

La difesa

“La difesa ha fatto un lavoro straordinario, i ragazzi hanno lavorato bene ma è merito di tutta la squadra. Sappiamo che dobbiamo essere lucidi e ordinati, altrimenti rischi di subire gol in ogni momento”.

La maglia

“Mancini o Luis Alberto? Sono due grandi campioni. Roberto ha fatto la storia, Luis Alberto lo sta facendo nella Lazio. E’ un talento cristallino,

Correa

“Penso possa tornare, il ragazzo era volitivo. Stamattina avrebbe voluto esserci, può sempre migliorare. A pranzo l’ho mandato a casa perché avevo paura che se lo avessi avuto in panchina lo avrei messo in campo”.

Gruppo

“Sappiamo che dobbiamo avere bene in testa quello che vogliamo, sappiamo che quando lavoriamo di squadra facciamo cose importanti. Tutti insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.