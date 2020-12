Tempo di lettura: < 1 minuto

MALAGO’ CONI INTERVISTA RIAPERTURA STADI – Il calcio senza tifosi non è la stessa cosa. Il Covid-19 ha impedito ai supporters di accedere agli impianti sportivi. Per quanto riguarda la riapertura ancora non ci sono notizie in merito, ma ai microfoni de Il Giornale, è intervenuto il l presidente del CONI Malagò per dire la sua.

Coni, Malagò: l’intervista sulla riapertura degli stadi

“Io capisco Gravina, come capisco Dal Pino o Ghirelli, oppure ancora Gandini per il Basket e Righi per il volley. Ma qui viviamo tutti alla giornata, non si sa neppure se il 4 saremo in zona rossa o arancione, di che parliamo? Stadi aperti e impianti chiusi? Questo è un paese in cui troppa gente parla di tutto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.