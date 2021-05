Coppa Italia, finale a porte aperte: attesi 4.300 spettatori al Mapei Stadium

- Advertisement -

COPPA ITALIA PUBBLICO – Il calcio in Italia è pronto a riaprire le porte al pubblico. Dopo il tennis, infatti, il 19 maggio nella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus tornano gli spettatori allo stadio. Il match si svolgerà al Mapei Stadium e vedrà la presenza di 4.300 spettatori, ovvero il 20% della capienza dell’impianto. Queste le parole dell’ad della Lega calcio Luigi De Siervo in merito.

Le parole di De Siervo

“Sarà una prova generale per capire come torneremo a muoverci. Ci sarà a disposizione una App, Mitica, in cui potranno essere registrati i biglietti e l’ingresso potrà essere concesso previo tampone 48 ore prima dell’evento”.