CORONAVIRUS GODIN URUGUAY – Diego Godin, difensore dell’Inter, ha parlato attraverso i social durante la quarantena che sta vivendo insieme alla sua squadra dopo aver scoperto la positività al coronavirus di Rugani, suo avversario solo sette giorni fa.

Il messaggio per l’Uruguay

“Vi mando un abbraccio grande nonostante la distanza dalla casa mia a Milano. Continua la quarantena, va tutto bene e volevo mandare un messaggio a tutti per consigliarvi di essere responsabili e attenti con voi stessi e per gli altri in questo momento difficile. Ascoltiamo quello che ci raccomandano le autorità e i professionisti, curiamo noi e tutte le persone cui vogliamo bene. Voglio mandare questo messaggio di speranza a tutto il mondo e in particolare all’Uruguay che è sempre nei miei pensieri, anche a distanza. Spero che la gente faccia quello che viene raccomandato, cosicché la situazione si possa controllare e si faccia in modo che tutti stiano bene. Come ultima cosa, rivolgo un pensiero di riconoscenza e ringraziamento verso tutte le persone che stanno lavorando in prima linea per contenere questo virus e combattere questa situazione, tutto il personale medico che lavora in tutti i paesi del mondo per combattere questo virus. A loro va il mio riconoscimento, mando loro un abbraccio grande. Siate forti, animo e forza! Supereremo questa situazione”.

Es cosa de todos ser responsable y conscientes de la situación!! Mucho ánimo y fuerza para todos!! #yomequedoenmicasa #iorestoacasa pic.twitter.com/Swb2G9NF9u — Diego Godín (@diegogodin) March 15, 2020

