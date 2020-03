Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS PREMIER LEAGUE LEICESTER – L’emergenza coronavirus continua a espandersi e ogni giorno c’è un incremento notevole in ogni nazione. Il calcio è costretto a modificare i propri piani e sono diversi i campionati rinviati in queste ore. La Premier League dovrebbe scendere in campo nel weekend ma c’è la paura per un club, il Leicester.

Leicester, tre calciatori con sintomi finiscono in quarantena

La società inglese ha comunicato quest’oggi che tre calciatori hanno i sintomi del coronavirus e saranno in isolamento per prevenire un eventuale contagio. Non sono stati ancora resi noti i nomi dei giocatori.

