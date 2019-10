CORREA LAZIO – Martedì mattina, è arrivato l’annuncio del rinnovo di Felipe Caicedo con la Lazio. L’attaccante ecuadoriano però non è l’unico biancoceleste in trattativa per il prolungamento del contratto. Come riporta il Corriere dello Sport, il club di Lotito ha trovato l’intesa anche con un altro importante calciatore.



Correa, accordo per il rinnovo

Dopo Felipe Caicedo, anche Joaquin Correa sembra aver posto la sua firma sul rinnovo del contratto con la Lazio. L’argentino era in scadenza nel 2023, l’accordo è stato prolungato al 2024 ed il suo stipendio aumentato da 1,5 a 2,2 milioni più bonus. L’elemento più importante dell’intesa però è l’inserimento della clausola rescissoria da 80 milioni di euro.