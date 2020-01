Tempo di lettura: < 1 minuto

CONVOCATI RASTELLI CREMONESE – Tra le opzioni in attacco, c’è il “laziale” Simone Palombi, che forse troverà spazio dal primo minuto. Il tecnico della Cremonese, Massimo Rastelli, per la sfida di domani dovrà fare a meno di Mogos, Piccolo e Kingsley, Claiton squalificato e Soddimo. Di seguito, ecco la lista completa dei convocati per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

I convocati della Cremonese

Portieri: Agazzi, Ravaglia, Volpe;

Difensori: Bia, Bianchetti, Bignami, Caracciolo, Migliore, Ravanelli, Renzetti, Terranova, Zortea;

Centrocampisti: Arini, Boultam, Castagnetti, Deli, Girelli, Gustafson, Valzania;

Attaccanti: Ceravolo, Ciofani, Palombi.