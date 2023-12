Tempo di lettura: < 1 minuto

CUCCHI LAZIO CAGLIARI - "Vittoria necessaria. Decide la rete di Pedro in avvio. Bravo il Cagliari, anche in 10, a rimanere compatto e a difendere bene. La Lazio non riesce a chiuderla pur rimanendo in controllo. E nel finale Provedel nega il gol del pari ai rossoblù. Bene Isaksen". Così Riccardo Cucchi, storica voce della radio italiana, ha commentato la vittoria dei biancocelesti sul Cagliari.

Lazio - Cagliari, l'analisi di Cucchi