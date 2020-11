Tempo di lettura: < 1 minuto

CUCCHI LAZIO JUVE NAPOLI – Continua a far discutere l’emergenza Coronavirus in Serie A e le vicende che riguardano in particolare la Lazio, ed il match Juventus-Napoli. L’ex radiocronista Riccardo Cucchi ha parlato così a riguardo, attraverso il proprio profilo Twitter.

Le parole di Cucchi

“Nella vicenda Juve Napoli e in quella della Lazio, per la quale gli approfondimenti sono ancora in corso, ci sono due ‘soggetti’ che non hanno alcuna responsabilità: le squadre e i tifosi. A volte ho l’impressione che si tenda a dimenticarlo”.

