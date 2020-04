Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS DELIO ROSSI LAZIO – Quattro stagioni sulla panchina della Lazio sono state sufficienti a Delio Rossi per conquistarsi un posto nel cuore dei tifosi biancocelesti. Il tecnico riminese è stato l’ultimo della storia a portare la squadra capitolina alla fase a gironi di Champions League, nella stagione 2007-08. Il mister ha parlato del momento in casa Lazio, nella ricorrenza di un derby vinto proprio alla vigilia di Pasqua di undici anni fa. Queste le sue parole al Corriere della Sera.

Delio Rossi: “Ricordi indelebili, ma il derby più bello resta quello del 2008”

“Vincemmo 4-2. Passammo una settimana in ritiro a Norcia, e questa cosa ovviamente non fece piacere ai calciatori. Quel derby poteva affossarci o darci respiro, anche perché a Roma quei 90 minuti durano mesi. Ma non ci fu partita. Ma la stracittadina più bella rimane quella del 2008, vinta 3-2 con il gol finale di Behrami“.

Delio Rossi sulla Lazio di oggi

“Inzaghi è stato bravissimo a passare con la testa da giocatore ad allenatore. A Lotito dissi io che Tare gli avrebbe potuto fare comodo in quel ruolo. Tare, Peruzzi, Inzaghi e Lotito ragionano come fossero un’unica testa, e questa è la loro grande forza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.