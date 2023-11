Convocati Uruguay: la scelta su Vecino dopo l'infortunio

Tempo di lettura: < 1 minuto

URUGUAY CONVOCATI VECINO - Il ct dell'Uruguay Marcelo Bielsa ha diramato la lista dei calciatori convocati per gli incontri di qualificazione ai Mondiali del 2026. Fuori dall'elenco c'è Matias Vecino, costretto ad abbandonare il campo contro la Roma a causa di un problema fisico sul quale non si hanno ancora molti dettagli. Sarri potrà dunque approfittare della sosta per riavere il prima possibile il centrocampista classe 1991.