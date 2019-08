NEWS DELLA GIORNATA – Mercoledì 21 agosto, in casa Lazio si continua a lavorare per la stagione che verrà. Mentre la squadra è stata sottoposta ad una doppia seduta di allenamento in quel di Formello, la società monitora il mercato a caccia degli ultimi colpi. Dalle ultime sulle trattative alle dichiarazioni più importanti che arrivano dalla Serie A, andiamo a mettere ordine riassumendo, come di consueto, tutte le notizie di oggi riguardanti il mondo biancoceleste.

Calciomercato: da Petagna a Pavlovic, i nomi in orbita Lazio

La società biancoceleste è a lavoro per portare nella capitale un nuovo attaccante. Simone Inzaghi avrebbe espresso la sua preferenza per Petagna ma in orbita laziale ruotano anche altri nomi. Tra i più interessanti c’è quello del giovane Vignato, protagonista lo scorso anno con la maglia del Chievo. Intanto il ds Tare ha bloccato Dziczek, centrocampista polacco U21. Il giocatore sarà girato in prestito alla Salernitana. Capitolo difensori: Wallace verso la permanenza, Pavlovic sarà presto un nuovo acquisto della Lazio.

Mondo Lazio: Correa verso il rinnovo, Vavro si presenta

Dai possibili nuovi volti alle certezze. Joaquin Correa viaggia spedito verso il rinnovo: la società potrebbe inserire una clausola sul nuovo contratto. In attesa del transfer per Jony, la Lazio si gode Denis Vavro: il gigante slovacco si è presentato oggi in conferenza stampa, dichiarandosi pronto e motivato per l’inizio del campionato. Mister Inzaghi ha guidato una doppia seduta, poi la squadra si è diretta in un ristorante del centro per una cena di gruppo. Il responsabile del marketing, Canigiani, fa il punto della situazione sugli abbonamenti, avvicendamento nello staff medico biancoceleste.

Le altre news di oggi

Commozione e lacrime per l’ultimo saluto a Fabrizio Piscitelli al Divino Amore: i tifosi si sono stretti per dare l’addio all’ex capo Ultras della Nord. Dichiarazioni sulla Lazio: per Zoff e Prosinecki la squadra di Inzaghi è da quarto posto. Visita gradita a Formello dell’ex Winter, la Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Ribery.

Marco Barbaliscia