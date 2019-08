LAZIO ATTACCO – Non solo Andrea Petagna, sono tanti i nomi in orbita Lazio per rinforzare il reparto offensivo. Come riporta il Corriere dello Sport tra i profili più caldi ci sono quelli di Sanabria ed Hassan. Il primo potrebbe arrivare in prestito, e gli ottimi rapporti con il Genoa potrebbero favorirne la buona uscita. Il secondo invece potrebbe arrivare tramite l’aiuto di Mendes, in seguito alla cessione di Wallace. Altre occasioni last minute potrebbero essere rappresentate da Mitroglu o dai più giovani Yaremchuk del Gent ed Eduard del Gent.