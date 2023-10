Lazio - Fiorentina: dove vedere la partita in TV e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

DOVE VEDERE LAZIO FIORENTINA - Dopo la sconfitta contro il Feyenoord in Champions League, è il momento di pensare alla Serie A, perché lunedì 30 ottobre c'è Lazio-Fiorentina, match valido per la 10ª giornata di Serie A. Oltre che in diretta qui su Lazionews.eu, con la nostra cronaca scritta in diretta, la partita potrà essere seguita su Dazn e SkySport.

Dove vedere Lazio Fiorentina in TV e streaming

La sfida tra Lazio e Fiorentina, valida per la 10ª giornata di Serie A, si giocherà lunedì 30 ottobre alle 20:45 allo stadio Olimpico. La gara potrà essere vista sulla piattaforma Dazn, anche in streaming, e su SkySport.