Tempo di lettura: < 1 minuto

CAICEDO ECUADOR – Mentre praticamente tutto il calcio è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, in Ecuador si pensa al ritorno in nazionale di Caicedo. L’attaccante della Lazio sta vivendo una stagione strepitosa con la maglia biancoceleste, ma non veste quella della rappresentativa della sua nazione dal 2017. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il capitano ecuadoriano Antonio Valencia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a favore del rientro dell’ex Manchester City. Queste le sue parole rilasciate a Redonda.

Le parole di Valencia su Caicedo

“Non ho parlato con Caicedo, posso dire che la nostra nazionale ha bisogno di giocatori come lui. Vive un grande momento, speriamo davvero che possa tornare”.

