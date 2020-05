Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO EFFICACIA IN AREA – Mentre in Germania si gioca, in Serie A si aspetta ancora una decisione definitiva riguardo la ripresa del campionato. Nel frattempo continuano ad emergere numeri e curiosità sull’incredibile cammino della Lazio compiuto prima dello stop.

Efficacia in area

Come riporta il Corriere dello Sport, uno studio spagnolo avrebbe evidenziato che la Lazio è la prima squadra in Europa per efficacia in area. La statistica riguarderebbe il rapporto tra tiri effettuati e gol realizzati e conclusioni subite e parate. Il club biancoceleste ha una percentuale del 115,88%, davanti a tutti nei top 5 campionati d’Europa. Dietro i capitolini, Liverpool e Real Sociedad.

