Empoli - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Provedel insuperabile

Tempo di lettura: < 1 minuto

EMPOLI LAZIO PAGELLE QUOTIDIANI - Finisce 0-2 al Castellani il match tra Empoli e Lazio. Grazie ai gol di Guendouzi e Zaccagni, la squadra di Sarri ottiene tre punti fondamentali per rimanere attaccata al treno per un posto in Europa. Ecco di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi sul match dei biancocelesti.

Empoli - Lazio, le pagelle dei quotidiani

I voti di Lazionews.eu

Provedel 8; Marusic 6, Patric 6.5, Gila 6.5, Pellegrini 6.5; Guendouzi 8, Rovella 6 (Cataldi sv), Luis Alberto 6 (Kamada 6); Felipe Anderson 6 (Isaksen sv), Immobile 6 (Castellanos 5.5), Zaccagni 7 (Pedro sv).

Allenatore. Sarri 6.5.



Gazzetta dello Sport

Provedel 8; Marusic 5.5, Patric 6, Gila 6, Pellegrini 6; Guendouzi 7.5, Rovella 6 (Cataldi 6), Luis Alberto 6.5 (Kamada 6); Felipe Anderson 6 (Isaksen 6), Immobile 6 (Castellanos 5), Zaccagni 7 (Pedro 6).

Allenatore. Sarri 6.5.



Corriere dello Sport

Provedel 9; Marusic 5.5, Patric 6, Gila 6.5, Pellegrini 6.5; Guendouzi 7.5, Rovella 6 (Cataldi 6), Luis Alberto 6 (Kamada 6); Felipe Anderson 6 (Isaksen 6), Immobile 6 (Castellanos 5), Zaccagni 7 (Pedro 6).

Allenatore. Sarri 6.5.