Sarri: "Spero che i punti ci riportino serenità. Gli infortunati..."

EMPOLI LAZIO SARRI INTERVISTA - Nel post partita di Empoli - Lazio, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni biancocelesti.

Empoli - Lazio, le parole di Sarri a fine partita

"A livello qualitativo stasera abbiamo fatto bene nella prima metà del primo tempo e dopo il 2-0 quando abbiamo palleggiato con più tranquillità. In mezzo abbiamo anche sofferto. Vero che l'Empoli è la squadra più qualitativa tra quelle di bassa classifica, però abbiamo sofferto. Ci ha tenuto in partita un miracolo di Provedel. Speriamo che i punti ci riportino una serenità e una qualità tecnica superiore. La gestione del 2-0 è stata di alto livello".



Infortuni

"Luis Alberto è in sofferenza in zona pubica da ormai un mese. Solitamente questi problemi sono tendinei, speriamo sua così anche stavolta e che non sia muscolare. Ciro ha detto che ha sentito qualcosa nella zona della vecchia cicatrice, speriamo sia quello e non un nuovo infortunio".



Guendouzi

"Guendo è sempre stato un giocatore da 2,3 o 4 gol all'anno non tanto di più. Speriamo di trovare soluzione per fargli segnare più di quella che è la sua media stagionale, ma è importante che lui continui a macinare km a questi ritmi".



Provedel

"Lui ormai è tanti mesi che da bene. Come Titti i portiere fa qualcosa errore, ma fa parte del ruolo. Il suo rendimento è elevato da diversi mesi, per noi è un punto di riferimento per la serietà che mostra in tutte le situazioni in campie e fuori".



Riposo?

"Vado a casa domani sera per stare a cena con la mamma e il 24 sera sono a casa che incomincio a lavorare per la prossima".